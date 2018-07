Festival cinema lungo la via degli Dei

BOLOGNA, 4 LUG - Un nuovo festival cinematografico itinerante lungo la via degli Dei, il celebre cammino che collega Bologna a Firenze. E' il Festival degli Dei, dal 9 al 15 luglio - con una pre-apertura bolognese l'8 - che toccherà i Comuni emiliani di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, e i toscani Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia. Ogni tappa prevede un programma di eventi cinematografici selezionati, valorizzando al tempo stesso i film scelti e le location che ospiteranno le proiezioni all'aperto nelle piazze, nei borghi e in spazi più suggestivi come davanti al lago Bilancino, a Barberino. L'obiettivo del Festival, realizzato dall'Associazione Kinéo con Genoma Films e presentato il 4 luglio in città metropolitana, è di portare il cinema nei luoghi dove spesso non arriva a causa dell'assenza fisica delle sale cinematografiche; con un occhio al fenomeno del cineturismo e alla riscoperta eno-gastronomica di questa zona d'Italia.