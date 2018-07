Strega: ultimi ritocchi al Ninfeo

ROMA, 4 LUG - Ultimi ritocchi al Ninfeo di Villa Giulia alla vigilia della proclamazione, il 5 luglio, del vincitore del Premio Strega 2018. E' stato montato il palco, sono stati posizionati i tavoli e il mitico tabellone dove si segnano i voti. E' quasi tutto pronto per la serata finale del più ambito riconoscimento letterario italiano. E al museo nazionale etrusco di Villa Giulia sono in mostra i libri finalisti. Ospitati nelle preziose vetrine, tra reperti antichi e opere uniche, ogni titolo ha ispirato un percorso e una collocazione suggerita da una frase dei dodici romanzi tra i quali è stata scelta la cinquina. In corsa per la vittoria Marco Balzano, Helena Janeczek, Sandra Petrignani, Carlo D'Amicis e Lia Levi. Alla speciale visita guidata, a poche ore dalla cerimonia finale, con il direttore del museo, Valentino Nizzo, arrivano i due favoriti alla vittoria, che saranno protagonisti di una sfida all'ultimo voto: Marco Balzano con 'Resto qui' (Einaudi) e Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica" (Guanda).