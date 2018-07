A teatro, Proietti, Accorsi, Germano

ROMA, 5 LUG - ''Afghanistan'' ovvero ''Il Grande Gioco'' ed ''Enduring freedom'', dittico che Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani hanno tratto dal progetto del Tricycle Theatre, e ''Who is the king'', primo episodio di ''William Shakespeare, la serie'' ideata da Lino Musella, Andrea Baracco, Paolo Mazzarelli, tutti al Napoli Teatro Festival Italia; Massimo Popolizio nei panni del Duce in ''Mussolini: io mi difendo'' di Corrado Augias ed Emilio Gentile e Franco Branciaroli con ''Lettere a Nour'' di Rachid Benzine al Festival di Spoleto (PG); Gigi Proietti ''Edmund Kean'' da FitzSimons al 70/o Festival shakespeariano di Verona e l''Oedipus'' di Bob Wilson al Pompeii Theatrum Mundi; e ancora Alessandro Haber in ''Beat'' e Stefano Accorsi con ''Giocando con Orlando - Assolo'' di Marco Baliani alle Orestiadi di Gibellina; fino a Elio Germano e Teho Teardo in ''Viaggio al termine della notte'' da Céline a ''Tivoli chiama! Il Festival delle Arti'': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.