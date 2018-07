Matera 2019: Bonisoli alla Cava del Sole

(ANSA)- MATERA, 5 LUG - Con una visita alla Cava del Sole, un luogo suggestivo lungo la via Appia destinato a ospitare eventi culturali con una dotazione di 1.500 posti, è cominciata stamani a Matera la visita del Ministro delle Attività culturali, Alberto Bonisoli, ai cantieri per Matera "capitale europea della cultura 2019'". Il rappresentante di governo, raggiunto anche dal Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha parlato con i vertici della Fondazione "Matera-Basilicata 2019", presieduta da Salvatore Adduce, con il progettista Antonio Mattia Acito e con il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri. "Sono venuto qui - ha detto Bonisoli - per ascoltare, guardare e ragionare. Non ho ricette, ma un'ambizione: qui ci mettiamo l'immagine del Mezzogiorno. Dobbiamo essere molto ambiziosi, determinati nel realizzare gli obiettivi che ci siamo posti. Il mondo ci guarda e guarderà quello che realizziamo, la coerenza di quello che realizziamo e guarderà i dettagli.