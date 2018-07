Ciak per Dogsitter con Edoardo Pesce

ROMA, 5 LUG - Sono partite a Roma le riprese di Dogsitter, la nuova produzione originale di Timvision Production con Revok Film per la regia di Fulvio Risuleo alla sua opera seconda. Il film è composto da due parti che mostrano da altrettanti punti di vista la stessa vicenda. La prima parte racconta di una coppia di ragazze che, al loro debutto come dogsitter, subiscono il furto del bulldog francese affidatogli da una ricca signora. Decidono dunque di mettersi all'inseguimento del ladro, il finto veterinario chiamato Dr. Mopsi, finendo per comportarsi anche loro da fuori legge. La seconda parte narra i giorni precedenti al furto e mostra la vita del malinconico Orazio e di come sia arrivato a vestire i panni del misterioso e pericoloso Dr. Mopsi. Nel cast Edoardo Pesce (tra le sue molte interpretazioni Romanzo Criminale e Dogman). Con lui Silvia d'Amico (Non essere cattivo e The Place) e Daphne Scoccia (protagonista di Fiore, migliore attrice esordiente nel 2017 per i Nastri d'Argento e il Ciak d'Oro).