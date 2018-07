Borse firmate Mariotto per Anna Virgili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 5 LUG - Anna Virgili, brand di borse made in Italy della famiglia Gaetani, ha firmato un accordo di licenza per la realizzazione di una collezione di borse e piccoli accessori con il designer Guillermo Mariotto. La collezione verrà presentata alla prossima edizione del Mipel, in programma a Milano, dal 16 al 19 Settembre 2018. L'obiettivo dell'azienda di San Benedetto del Tronto è "creare una gamma di It Bag Anna Virgili senza tempo, capace di reinterpretare i codici tradizionali con audacia e modernità esprimendo raffinatezza e sofisticata femminilità". La collezione sarà distribuita nei 21 negozi monomarca e in selezionate boutique in Italia e Europa. Nel 2018 la maison guidata da Ermanno Gaetani e dai figli Alessandro, Luca e Mattia, celebra il 30/o anno di attività. Il fatturato 2017 è stato di 8 milioni di euro (+14%) e il management prevede un ulteriore trend positivo con l'obiettivo di arrivare a 9 milioni di euro entro fine del 2018 e a 12 milioni nel 2019.