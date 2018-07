Le Sbirre, tre autori top per un noir

ROMA, 5 LUG - Uno ha inventato Marco Buratti detto l'Alligatore, l'altro ha firmato Romanzo Criminale e Suburra, il terzo il commissario Ricciardi e i bastardi di Pizzofalcone. Sono tre scrittori popolari italiani insieme per il noir Sbirre, in uscita per Rizzoli: rispettivamente Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni. Il tema è poliziesco al femminile (sarà una nuova serie tv?). Le donne in divisa. Fragili e determinate, vittime e carnefici, le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate