A Cortina rassegna con teatro e montagna

VENEZIA, 6 LUG - Una rassegna che unisce il teatro e la montagna, un'esperienza teatrale ambientata nello spettacolare scenario dolomitico. Si preannuncia così la quarta edizione di "Teatro delle Dolomiti", calendario promosso dalla "Compagnia (S)legati" e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, in programma dall'11 luglio al 30 agosto prossimi. Rifugi, cime, piazze cittadine e boschi Patrimonio Unesco, faranno da scenografia naturale agli spettacoli con il coinvolgimento e del pubblico. Quest'anno la rassegna esce dal territorio cortinese con quattro tappe volute a Valle di Cadore, San Vito di Cadore insieme a Borca e Auronzo di Cadore. Altra novità gli appuntamenti dedicati ai racconti nel centenario della Grande Guerra. Tre date sono dedicate al "Teatrekking", attività in cui il cammino si unirà a quello teatrale della narrazione. Due le date sulla Cima della Tofana di Mezzo, la vetta più alta di Cortina, a 3.244 metri, in cui gli spettacoli andranno in scena al tramonto (15 luglio) e all'alba (28 luglio). (ANSA).