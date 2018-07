Adrian, a sorpresa spot tv Celentano C5

ROMA, 6 LUG - Tredici secondi appena, per annunciare Adrian, il graphic novel animato di Adriano Celentano di cui si parla da tempo. Il teaser è andato in onda, a sorpresa, su Canale 5 alle 15.48, subito prima della diretta di Uruguay-Francia, match dei quarti di finale dei Mondiali di Russia, in un momento quindi di massimo ascolto. "Non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo", recita la voce dello stesso Celentano. Poi, tra tuoni e fulmini, ecco campeggiare la scritta Adrian, sullo sfondo di una metropoli. E ancora lui: "Finché mi cercano vuol dire che non mi hanno trovato". "Prossimamente su Canale 5", è l'annuncio che chiude il primo di tre teaser che andranno in onda a rotazione. "Adrian si farà, speriamo la prossima primavera", aveva assicurato due giorni fa alla presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset l'ad e vicepresidente Pier Silvio Berlusconi. Il progetto, definito dallo stesso Berlusconi jr "sorprendente, mai visto", potrebbe andare in onda a inizio 2019.