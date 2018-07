Teatro Verdi Pordenone, Rossellini star

PORDENONE, 6 LUG - E' Isabella Rossellini una delle star più attese del cartellone 2018/2019 del Teatro Verdi di Pordenone, protagonista 6 e 7 marzo 2019 dell'ironico "Link Link Circus", spettacolo da lei ideato e prodotto con il Teatre Akademia di Barcellona. Sono 55 i nuovi titoli fra 2018 e 2019 per il Verdi, diretto da Natalia Di Iorio nel settore teatrale e da Maurizio Baglini per musica e danza. In esclusiva nazionale l'omaggio a Pina Bausch, "Moving with Pina". Saranno presenti anche Declan Donnellan - Leone d'oro alla carriera alla Biennale 2016 - e Piera Degli Esposti con "Wikipiera" nel quale si racconterà a Pino Strabioli, e quattro fuoriclasse in un focus pirandelliano - Carlo Cecchi, Spiro Scimone, Francesco Sframeli e Roberto Latini - oltre a Umberto Orsini, Marco Paolini, Enzo Moscato, Franco Branciaroli, Lino Guanciale diretto da Massimo Popolizio. Infine, l'Orchestra Teatro Comunale di Bologna diretto Michele Mariotti e il sedicenne pianista prodigio russo Alexander Malofeev.