'Hereditary' in anteprima a Giffoni

NAPOLI, 6 LUG - La vigilia della 48/a edizione del Giffoni Film Festival sarà caratterizzata da un evento speciale. Giovedì 19 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno) sarà presentato in anteprima nazionale "Hereditary", il film di Ari Aster, prodotto da Palm Star Media e distribuito da Lucky Red, che uscirà nelle sale il 25 luglio. Il lavoro, attesissimo dai fan del cinema horror, darà il via al ricco calendario che, dal 20 al 28 luglio, coinvolgerà giurati e famiglie. Il cast del film include Toni Collette ("Little Miss Sunshine" e "United States of Tara"), Gabriel Byrne ("In Treatment", "I soliti sospetti"), Alex Wolff ("Jumanji: benvenuti nella giungla"), Milly Shapiro ("Matilda the Musical") e la vincitrice di un Emmy Award, Ann Dowd ("The Handmaid's Tale"). "Hereditary" è basato su una serie di short film, acclamati dalla critica, che hanno come tema i traumi familiari e racconta la terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue.