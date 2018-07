Maredamare, costumi 2019 esaltano natura

FIRENZE, 6 LUG - Il mondo della natura è il grande protagonista dell'estate 2019 per quanto riguarda il mondo del beachwear, con le collezioni in mostra dal 14 al 16 luglio alla Fortezza da Basso di Firenze per la fiera Maredamare, cui partecipano ben 250 brand. I costumi della prossima stagione calda sono un inno all'esuberanza della natura, alla sua magnificenza, in un viaggio alla scoperta dei suoi tratti più intimi e accoglienti: trionfano stampe botaniche in alta definizione, foto con fiori, frutta e foglie. Il viaggio prosegue con stampe di nuovi simboli presi da viaggi per il mondo, con antichi linguaggi mescolati tra loro per dar vita ad un nuovo e sofisticato stile nomade. Riguardo alle silhouette i costumi propongono nuovi tagli e nuovi inserimenti, con aperture, tagli grafici, passanti ripensano il costume da bagno in un gioco fatto di sottrazioni e aggiunte. Semplici o audaci, il discorso vale per i modelli più classici e romantici a quelli più sportivi. Importanti i colori e la lucentezza.