24 mln stranieri in Italia, spesa 14 mld

ROMA, 7 LUG - Saranno 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest'estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine del Centro studi della Cna. La spesa del turismo internazionale nel nostro Paese salirà dai 12,7 miliardi del 2017 a 14 miliardi, con un incremento superiore al 10%. Cresceranno in media del 3,5% le presenze turistiche internazionali, con una punta del +4,3% nelle città d'arte, +3,5% nelle mete eno-gastronomiche e +2,8% nelle località marine. Ben 11,5 milioni di turisti provenienti dall'estero visiteranno le città d'arte, Roma sarà la regina indiscussa. Sul podio anche Firenze e Venezia, ma nella top ten ci sono anche Napoli, Milano, Verona, Genova, Torino, Ravenna e Pisa. Secondo Cna, si fermeranno da due a tre giorni e questo potrebbe portare a quasi 30 milioni le presenze. A 3 miliardi e mezzo di euro ammonterà il movimento economico. Il 58% pernotterà in albergo, il 42% ha optato per sistemazioni extra-alberghiere.