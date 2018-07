Premio Dessì, 402 opere in concorso

CAGLIARI, 7 LUG - Da lunedì 24 a domenica 30 settembre si rinnova per la 33/a volta l'appuntamento con il premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì (1909-1977) promosso e organizzato dall'omonima Fondazione e dal Comune di Villacidro. Una settimana di eventi - spettacoli, musica, incontri con gli autori, presentazioni editoriali - farà come sempre da cornice e prologo alla serata dedicata alle premiazioni, sabato 29 settembre. Vi approderanno i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni letterarie, Narrativa e Poesia, in cui si articola il premio. Il compito di individuarli fra tutte le 402 opere iscritte quest'anno al concorso letterario - 263 per la sezione Narrativa e 139 per la sezione Poesia - è affidato ad una commissione giudicatrice presieduta da Anna Dolfi e composta da Mario Baudino, Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Massimo Onofri, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci.