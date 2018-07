A Spoleto le Ladies rock di Gallotta

SPOLETO, 8 LUG - Un week end all'insegna dell'energia e del ritmo al Festival di Spoleto: dopo 'The Beggar's Opera' nell'allestimento di Robert Carsen, ecco l'omaggio alle signore del rock di Jean-Claude Gallotta con i danzatori della sua compagnia parigina al Teatro Romano. 'My Ladies Rock' è l'incontro di questo maestro della new french dance, direttore dal 1984 al 2015 del primo Centre Choreographique National francese, con le donne che hanno fatto la storia del rock senza riuscire ad avere il posto e il rilievo che hanno sempre avuto gli uomini. "Scoperte queste donne, che vanno da una pioniera come Wanda Jackson sino a Nina Hagen, passando per Aretha Franklin, Janis Joplin, Nico, Patti Smith, Laurie Anderson e tante altre, piene di contraddizioni ma che si sono prese il diritto di essere ciò che volevano - racconta lo stesso Gallotta - ho fatto un sogno, che, con rabbia e coraggio, avessero lacerato per sempre le costrizioni di genere". Il risultato sono tredici coreografie su tredici canzoni diverse.