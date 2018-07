Arriva Patrick Melrose con Cumberbatch

ROMA, 8 LUG - Dall'infanzia traumatica al presente di marito e padre inadeguato: è la travagliata vita di 'Patrick Melrose', interpretato da Benedict Cumberbatch nella serie firmata e creata da David Nicholls che arriva dal 9 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche su Sky On Demand). La nuova produzione Showtime e Sky è tratta dalla saga dei Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn (edito in Italia da Neri Pozza, che per l'occasione lancia per la prima volta l'edizione integrale che contiene tutti e cinque i romanzi: Non importa, Cattive notizie, Speranza, Latte materno, Lieto fine). Accanto a Cumberbatch, Hugo Weaving e la candidata all'Oscar Jennifer Jason Leigh, che interpretano i genitori di Patrick, David e Eleanor Melrose. Patrick Melrose è un tossicodipendente che si trova a dover fare i conti con l'improvvisa perdita del padre, protagonista dei ricordi più traumatici della sua infanzia. Ciò farà riemergere i demoni di un passato che sperava sepolto per sempre.