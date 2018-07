Mentana, stop curricula giornale online

ROMA, 8 LUG - In poche ore, dopo aver annunciato su Facebook l'intenzione di fondare un quotidiano digitale fatto solo da giovani, Enrico Mentana ha ricevuto "diverse migliaia di richieste, in una sorta di prematuro cammino della speranza online". E oggi, in un altro post, invita a "non mandare curriculum e affini" fino a settembre. "Per i mesi di luglio e agosto - spiega - devo mettere a punto il progetto, garantirne la sostenibilità, delineare quel che potrò fare in prima persona, compatibilmente col mio ruolo di direttore non pigro di un tg, e con i vincoli che - sia pure con la consueta amicizia - mi darà il mio editore. Poi a settembre vi racconterò qui la road map e le modalità con cui si cercherà di fare il reclutamento dei redattori e collaboratori nel modo migliore e più trasparente. Voglio fare le cose al meglio, anche perché se lavoreremo bene altri poi magari seguiranno la stessa strada, e comunque l'obiettivo è creare un nuovo rapporto tra i giovani e l'informazione", ma "ogni cosa a suo tempo".