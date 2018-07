SportDance a Rimini, ospite Carla Fracci

RIMINI, 8 LUG - E' stata Carla Fracci la protagonista della domenica di SportDance, i campionati di danza sportiva di scena tra i padiglioni della Fiera di Rimini fino al 15 luglio. La grande ballerina è salita sul palco del teatro 'Broadway', allestito per le competizioni di danza classica, ed è stata salutata da un lungo applauso. Accolta dal presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, Michele Barbone, si è detta "commossa" di vedere tanti giovani atleti alle prese con le diverse discipline in gara. "Non mi aspettavo così tanta gente. E' una vera grande, unica emozione". Poi ha ricordato di quando era bambina: "Venivo qui a Rimini in colonia. Era bellissimo. Ci divertivamo molto". E ha dato un consiglio a chi pratica danza: "Questa nostra disciplina è molto educativa, perché richiede un grande rigore. Quando si studia danza si prende tutto il pacchetto, di sacrificio e rigore. Per questo è molto importante per i giovani. E poi la danza è passione ed emozione".