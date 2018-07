Museo Rai,novità per sordi e non vedenti

TORINO, 9 LUG - Rendere accessibili a non vedenti e non udenti le 14 teche del Museo della Radio e della Televisione della Rai, a Torino, grazie alle nuove tecnologie, con un sistema di audio o video descrizione attivabile da smartphone e tablet grazie a una apposita app. È l'obiettivo dell'iniziativa con cui Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica Rai, Centro di Produzione Tv Rai di Torino e Rai Responsabilità Sociale intendono - nell'ambito di un'iniziativa dell'assessorato alla Cultura della Città di Torino - garantire a tutti la completa fruibilità delle opere museali oltre che dell'Auditorium Rai. Guido Rossi, direttore del Centro di Produzione Rai di Torino parla di "novità straordinarie. Per i non udenti su ogni vetrina è presente un tablet con un avatar che utilizza la lingua dei segni, mentre per i non vedenti è disponibile un Qr code che permette di scaricare le descrizioni della vetrina e seguire un percorso guidato".