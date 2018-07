Uffizi: unica sala capolavori Leonardo

FIRENZE, 9 LUG - I tre grandi capolavori di Leonardo da Vinci custoditi dagli Uffizi, la recentemente restaurata Adorazione dei Magi, l'Annunciazione e il Battesimo di Cristo (che l'artista realizzò insieme al Verrocchio) raccolti insieme in una sala. Ad inaugurare il nuovo spazio (allestito grazie al sostegno degli Amici degli Uffizi e Friends of the Uffizi galleries) è stato il direttore Eike Schmidt. Fino a ieri le opere stavano separate, al primo piano: l'Adorazione dei Magi da sola in un sala, il Battesimo e l'Annunciazione, insieme in un'altra. Ora sono 'coonquilini' di uno stesso spazio, le cui pareti sono caratterizzate da una tonalità di grigio morbida, quasi perlacea, per esaltare "la pienezza delle forme così tipica dello stile di Leonardo", ha detto Schmidt. La sala è 'dirimpettaia' di un altro nuovo scrigno di tesori degli Uffizi, recentemente creato: la stanza che accoglie, ponendoli in dialogo, il Tondo doni di Michelangelo con capolavori di Raffaello Sanzio, tra i quali la Madonna del Cardellino.