Bolzano Danza apre con Bill T. Jones

BOLZANO, 09 LUG - Bill T. Jones con la sua storica compagnia americana, aprirà, venerdì 13 luglio, alle 21, al Teatro comunale, il programma in teatro della 34? edizione del Festival internazionale Bolzano Danza. Presenterà due pezzi del suo repertorio che mettono in dialogo il movimento con la musica di Schubert e Mendelssohn eseguita dai solisti dell'Orchestra Haydn: Story/ e D-Man in the Water. La manifestazione sarà inaugurata, però, giovedì 12 luglio, alle 22, dalla sezione Outdoor con il progetto "site specific Argon". Firmato dal coreografo Fabrizio Favale in collaborazione con il collettivo multimediale ZimmerFrei, il progetto assumerà ogni settimana nuove sfumature e declinazioni dialogando con gli stati della materia e l'edificio di Museion. Il Festival, firmato dal direttore artistico Emanuele Masi, proporrà fino al 27 luglio, grandi nomi della scena mondiale e giovani realtà, in 35 rappresentazioni, di cui sei in prima nazionale, due in prima assoluta e quattro coproduzioni.