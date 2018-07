Spot Godard per 22/o festival Jihlava

ROMA, 9 LUG - Uno degli esponenti più importanti della Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, 87 anni, è l'autore dello spot ufficiale del 22/o Festival Internazionale del Documentario di Jihlava, la più grande manifestazione del settore in Europa centrale e orientale, in programma dal 25 al 30 ottobre prossimi. Uno spot di 59 secondi che racchiude in sé il pensiero del regista francese attraverso le immagini che fa scorrere su uno smartphone. Nell'ultima edizione del festival sono stati 342 i film che hanno animato la manifestazione, con sette documentari italiani: 'Una storia Volatile' di Carla Vestroni, 'Al di là dell'uno' di Anna Marziano, 'Mon amour mon ami' di Adriano Valerio, 'Stop and Go' di Giovanni Pannico e Ralph Kronauer, 'Cinecittà Babilonia' di Marco Spagnoli, 'Dusk Chorus - based on Fragments of Extinction' di Alessandro D'Emilia e Nika Saravanja e 'The Sailor' di Giovanni Giaretta. Link spot: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3DV_Sg31zxf38&e=d5c8475b&h=bd50e742&f=n&p=y.