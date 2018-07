A Bologna 'Round midnight jazz club'

BOLOGNA, 9 LUG - Jazz dal vivo nel centro città tutte le sere per tirare tardi nel Cortile di Palazzo Re Enzo, con il 'Round Midnight jazz club' dal 10 luglio all'1 settembre, a cura della Cantina Bentivoglio per 'Be Bologna estate'. "Si rompe il tabù della musica a mezzanotte, per vivere la notte con ottimo jazz live", ha detto presentando l'iniziativa l'assessore alla cultura Matteo Lepore. Apertura tutti i giorni tranne la domenica dalle 19 alle 3 di notte, con il concerto che comincerà appena terminato il film nell'attigua piazza Maggiore, poi jam session finale. Previste proposte enogastronomiche, con la tradizionale mortadella dell'associazione Tour-tlen. Questa la formula per un cartellone che si aprirà con il quartetto del trombettista Diego Frabetti in programma per quattro serate, poi ci saranno Jimmy Villotti (in trio con Guglielmo Pagnozzi e Mirko Scarcia), il Quartetto Anema, Baren Middelhoff, Marco Ferri, Aldo Betto ed Emiliano Pintori con il suo Organ Groove.