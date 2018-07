Spoleto, Mussolini si difende in scena

SPOLETO (Perugia), 10 LUG - "Governeremo trent'anni", dichiara Mussolini rispondendo ai suoi avversari e gli spettatori hanno ancora nelle orecchie il recente proclama di Matteo Salvini a Pontida, mentre Emilio Gentile, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma e studioso del fascismo, sottolinea che "quando si mette in moto un movimento populista forte, la storia ci insegna che a un certo punto nessuno riesce più a fermarlo, e se i fondatori cercano di frenare sono trattati da traditori". E' molto inquietante la serata al Festival di Spoleto 'Mussolini: io mi difendo' curata da Corrado Augias, che fa il conduttore, con Gentile a far da pm e confutare quel che racconta Massimo Popolizio, che interpreta il Duce. Mussolini usa argomenti e frasi in parte ricavati da quel che ha detto durante il ventennio e prima e in parte dalle carte quasi inedite che lui stesso aveva preparato alla fine, pensando di doversi difendere davanti a un tribunale americano, oltre che da mille altri suoi documenti.