Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

ROMA, 10 LUG - "Hereditary", il film dal cast stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2, con una proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. Sono solo alcune delle anteprime in programma alla 48/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone", primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella" sarà invece presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta dell'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele".