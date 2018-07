Rovazzi, con Fedez idee differenti

MILANO, 11 LUG - "Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all'inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano: in questo caso siamo inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti, io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue. Spero che i rapporti si risanino con il tempo". Così Fabio Rovazzi ha parlato della vociferata rottura professionale con Fedez, presentando il suo nuovo singolo 'Faccio Quello Che Voglio', in uscita il 13/7, con Al Bano, Emma e Nek e molti altri. Il videoclip, sequel di 'Volare', è la prima produzione della sua nuova società di produzione, Raw: "Quello che amo è il controllo di ciò che mi riguarda, per questo resta il sogno di un film scritto, diretto e interpretato da me. Nella mia testa ho altri episodi e mi sposterò su altri mondi musicali".