Britti, festeggio 40 anni con chitarra

ROMA, 11 LUG - 1978: il bambino Alex Britti, 10 anni appena, sale sul palco per la prima volta. E' una trasmissione di una tv locale romana. 2018: il musicista Alex Britti, 50 anni il prossimo mese, festeggia 4 decadi di carriera. "Da allora non mi sono più fermato. Partecipai a quel programma che era una sorta di talent show ante litteram. Vinsi. Ma ci rimasi malissimo, perché fui premiato come ballerino acrobatico di rock'n'roll mentre arrivai secondo come cantante. Da quel momento giurai che non avrei più ballato, la mia passione era la musica", racconta divertito il cantautore romano che venerdì 13 celebra la ricorrenza con un concerto speciale alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, nel quale a farla da padrone sarà la chitarra. "E' un'amante esigente, che vuole coccole e attenzione. Una compagna che ha ricoperto tanti ruoli: è stata coperta di Linus, rifugio, conforto. E' una passione che ti porta via la testa, ti salva, ti fa felice. Nel tempo si è modellata su di me".