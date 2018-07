Ischia Global, 'Mamma Mia' musical anno

NAPOLI, 11 LUG - E' 'Mamma mia!' il musical dell'anno all'Ischia Global film & Music festival: il 20 luglio in rappresentanza dello spettacolo firmato da Massimo Romeo Piparo, riceveranno il premio i tre protagonisti maschili Luca Ward, Sergio Muniz e Paolo Conticini mentre a Massimo Romeo Piparo, regista, autore, produttore e Direttore Artistico del Teatro Sistina, è stato assegnato l'Ischia Enrico Job Art Award, il riconoscimento alla creatività voluta da Lina Wertmüller per ricordare l'artista e scenografo. Lo spettacolo con le musiche degli Abba che con 200.000 spettatori in sole 110 repliche si avvia a essere il musical teatrale più visto in Italia negli ultimi 10 anni, è prodotto da PeepArrow Entertainment e teatro Sistina. Nel cast Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, oltre 30 gli artisti sul palco. Al Global festival prevista anche una "Special music performance" con la compagnia del Teatro Sistina di Roma.