A teatro, Paolini, Orlando, Montanari

ROMA, 11 LUG - Marco Paolini con 'Il calzolaio di Ulisse' al 70/o Festival Shakespeariano di Verona e 'Il fu Mattia Pascal' di Pirandello secondo Pino Quartullo al Festival di Borgio Verezzi (SV); Silvio Orlando in 'Si nota all'imbrunire' di Lucia Calamaro, Ugo Pagliai con Manuela Kustermann in 'Dopo la prova' da Ingmar Bergman e Adriana Asti diretta da Marco Tullio Giordana in 'Donna Fabia', tutti al Festival dei due mondi di Spoleto (PG); 'Ulisse' di Francesco Montanari al Lunga Vita Festival di Roma e 'L'ultimo rigore' di Federico Buffa al Festival La Versiliana a Pietrasanta (LU): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel week end.