Premio delle Nazioni a Cardinale

TAORMINA, 11 LUG - Un appuntamento che si rinnova: anche quest'anno al Teatro Antico di Taormina il 13 luglio sarà consegnato il Premio Cinematografico delle Nazioni, ideato da Gian Luigi Rondi e ritornato grazie all'impegno di Agnus Dei di Tiziana Rocca e a EvenTao di Michel Curatolo. "Abbiamo voluto fortemente - dice Tiziana Rocca - che l'evento nascesse nel segno della lotta contro la violenza sulle donne. Chi mi conosce, sa che sono sempre attenta alle tematiche sociali e quella del femminicidio mi sta particolarmente a cuore. Anche per questo - spiega - abbiamo premiato donne di grande spessore come Claudia Cardinale e Piera Degli Esposti per le generazioni di ieri insieme alle nuove leve del nostro cinema come Lucia Ocone e Marina Rocco. Premio speciale a Piera Detassis giornalista e presidente dei David di Donatello, attiva nella promozione del cinema, donna attenta e sensibile anche ai problemi sociali". Premio anche a Vinicio Marchioni, Gessica Notaro, Stefania Prestigiacomo, Caterina Chinnici e a Piera Detassis.