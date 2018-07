Taomoda, ecco nomi vincitori Tao Awards

TAORMINA, 11 LUG - La notte dei Tao Awards 2018 sarà il 21 luglio, al Teatro Antico di Taormina, nell'ambito del gala dell'edizione gold di Taomoda. La rassegna firmata dalla giornalista Agata Patrizia Saccone accenderà per 8 giorni i riflettori sulla Perla dello Jonio con un calendario fitto di appuntamenti, che culminerà con il fashion show presentato da Angelo Mellone di Rai1 e Cinzia Malvini de La7. Annunciati in conferenza stampa a Palazzo Calanna-La Baronessa di Taormina, moderata dalla giornalista di Rai1 Paola Cacianti, i primi nomi dei premiati: per la moda, Sara Cavazza Facchini per Genny, Capucci, Piccione Piccione, Cividini, Les Copains; per il design, Ferruccio Laviani direttore creativo di Kartell; per il giornalismo della moda Patrizia Vacalebri dell'ANSA, per la cultura della moda e dello spettacolo Fabiana Giacomotti; per la medicina il professor Riccardo Masetti; per la fotografia e il sociale, Stefano Guindani; premio Excellent a Nardo Filippetti, presidente Eden Viaggi e Astoi Confindustria.