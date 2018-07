Tutto pronto per il festival del cinema: ecco le star che arriveranno a Taormina

TAORMINA - Si svolgerà dal 14 al 20 la sessantaquattresima edizione del Taormina FilmFest, che vede nelle vesti di direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte e con l’organizzazione, guidata da Videobank, grazie al general manager Lino Chiechio e all’amministratore unico Maria Guardia Pappalardo con un nutrito programma fitto di première italiane e internazionali, ospiti d’eccellenza, documentari, corti e masterclass.

Le proiezioni e le masterclass del festival si terranno presso le sale del Palazzo dei Congressi. Fra gli oltre 50 film presentati, 14 anteprime mondiali, 12 anteprime europee e oltre 10 anteprime italiane, tra documentari e cortometraggi. La cerimonia di apertura del festival si tiene a Messina, sabato 14 luglio e sarà dedicata a Carlo Vanzina, scomparso lo scorso 8 luglio, con la proiezione del film Il cielo in una stanza. Con oltre 70 film e serie tv, il celebre regista e produttore ha descritto i cambiamenti della società italiana, da Sapore di Sale e Vacanze di Natale al recente Caccia al Tesoro.

La giuria al femminile del festival sarà diretta dalla produttrice Martha de Laurentiis e include l’attrice, regista e produttrice Maria Grazia Cucinotta, la produttrice Donatella Palermo, la produttrice Eleonora Granata, e la produttrice Adriana Chiesa Di Palma. Il prestigioso Premio Tauro D’Oro, così come i Taormina Arte Awards, saranno consegnati durante la cerimonia di chiusura del festival, venerdì 20 luglio in una serata presentata dal conduttore e giornalista Salvo La Rosa che si terrà nello splendido Teatro Antico di Taormina.

Nei giorni del festival, sarannno ospiti a Taormina numerose star internazionali e italiane, tra cui Marion Cotillard, Rupert Everett, Richard Dreyfuss, Matthew Modine, Terry Gilliam, Maurizio Millenotti, Michele Placido, Sabina Guzzanti, Monica Guerritore, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Beppe Cino, Tony Sperandeo, Pietro Valsecchi, Michela Andreozzi, Martha de Laurentiis, Maria Grazia Cucinotta, Adriana Chiesa Di Palma, Donatella Palermo, Eleonora Granata, Paola Ferrari de Benedetti, Dr. Pietro Bartolo e Maria Sole Tognazzi, Sabrina Paravicini, Rossella Brescia, Nick Mancuso e tanti altri.

Tra i film in concorso, in anteprima mondiale, 'Be Kind', di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone, con Roberto Saviano, Fortunato Cerlino e Samantha Cristoforetti, che racconta il viaggio da piccolo regista di una persona 'diversa' all’interno della diversità, intesa non come differenza, ma come ricchezza nella varietà. L’idea del film nasce da una domanda della madre: “Ti andrebbe di raccontarti?". Lui ha accettato. La mamma, l’attrice e regista Sabrina Paravicini, lo accompagna in un percorso fisico, ma soprattutto emotivo, attraverso la condivisione delle loro storie. Tra i numerosi eventi, il 17 luglio alle ore 10:00, “A Scuola di Cinema”, con Il Centro Sperimentale di Palermo, a cura di Ivan Scinardo.

Silvia Bizio, co-direttrice artistica, che in passato aveva già collaborato con il festival in qualità di Consulente dagli Stati Uniti, dice: “In pochi giorni siamo riusciti a creare un festival con una lineup di altissimo livello, che descrive al meglio la bellezza di questo festival storico. Dopo due anni di incertezze, siamo pronti per la sessantaquattresima edizione e ci impegneremo sempre più per portare al Taormina FilmFest un futuro radioso”.