A Londra la Lehman Trilogy di Massini

LONDRA, 11 LUG - Arriva a Londra dopo il grande successo in Italia la Lehman Trilogy dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini. Il 12 luglio lo spettacolo, diretto dal regista e premio Oscar Sam Mendes, debutta al National Theatre e le repliche sono già tutte 'sold out' fino al 20 ottobre. La saga dei fratelli Lehman, riadattata da Ben Power per il pubblico britannico, si sviluppa in tre parti messe in scena nella stessa serata. La storia attraversa i secoli e ripercorre le vicende che hanno riguardato una delle più importanti dinastie dell'alta finanza. I Lehman corsero più volte il rischio di cadere, con la Guerra di Secessione, i due conflitti mondiali, la crisi del 1929, ma riuscirono sempre a riprendersi. Tranne l'ultima volta: il 15 settembre 2008, Lehman Brothers divenne il più grande fallimento nella storia delle bancarotte mondiali. La prima della trilogia di Massini era stata nel 2015 al Teatro Piccolo di Milano: si tratta dell'ultima regia di Luca Ronconi, scomparso nel febbraio dello stesso anno.