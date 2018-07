Madonna a Marrakech per suoi 60 anni

RABAT, 12 LUG - Per i suoi 60 anni Madonna sceglie Marrakech. Tutto è pronto per la grande festa del 15 agosto, anche se la popstar non conferma e nemmeno smentisce la notizia che in città ha subito oltrepassato i muri della riservatezza. La regina del pop internazionale avrebbe riservato il castello di Richard Brandson, patron della Virgin e proprietario tra l'altro della Kasbah Tamadot, un maniero a picco su un canyon a pochi chilometri dalla città ocra. Dopo Orlando Bloom, Tom Cruise, Britney Spears, Gordon Ramsay e David Beckham, anche Madonna cede al fascino di Marrakech. Il party, forse, non sarà come quello del plurimilionario argentino Alejandro Roemmers che lo scorso febbraio ha radunato in città 600 amici per festeggiare il compleanno in quattro notti da sogno, tra deserto, champagne e concerti di Ricky Martin. Di certo però, un mese prima della data, fervono i preparativi per la festa di Madonna, che i ben informati sono pronti a scommettere si farà ricordare a lungo.