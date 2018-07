Pausini per il World Food Programme

ROMA, 12 LUG - Laura Pausini nominata Goodwill Ambassador del World Food Programme (WFP), l'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma che lavora in oltre 80 Paesi fornendo assistenza alimentare alle persone colpite da conflitti e disastri naturali. Il 12 luglio a Jesolo, in Veneto, la nomina, mentre la cantante prepara il suo tour mondiale e festeggia i suoi 25 anni di carriera internazionale. "Sono felicissima di questo nuovo incarico. Il WFP è una realtà molto importante a livello internazionale, e conosco la serietà con cui opera in tutto il mondo. Sono certa che da questa collaborazione nasceranno iniziative straordinarie, che non vedo l'ora di supportare", ha commentato la Pausini che ha sostenuto la causa del WFP in varie occasioni, come ad esempio il concerto di beneficenza del 2008 i cui proventi sono stati devoluti a UNHCR e WFP per sostenere i rifugiati rimpatriati in Afghanistan, e la campagna mondiale #FameZero nel 2015 di cui è stata testimonial.