Accordo Netflix-casa produzione Bateman

ROMA, 12 LUG - L'attore, regista e produttore Jason Bateman e Netflix consolidano la loro partnership creativa: Aggregate, la casa di produzione di Bateman, ha firmato un accordo pluriennale con il colosso streaming per la produzione di film e serie tv. L'intesa include la collaborazione di Michael Costigan, (American Gangster, A Bigger Splash), co-fondatore di Aggregate con Bateman. I due artisti metteranno al servizio le loro competenze per dare vita a nuovi progetti, sia con protagonisti talenti emergenti, che con affermati attori e registi a loro vicini. Alle spalle Jason Bateman ha già un lungo rapporto di lavoro con Netflix. L'attore, infatti, è regista, produttore esecutivo e protagonista della serie originale Netflix Ozark, la cui prima stagione è già disponibile sul servizio, mentre la seconda arriverà il 31 agosto. Inoltre ha dato vita ad un'irriverente rappresentazione di Michael Bluth nella pluripremiata serie Arrested Development che Netflix ha rinnovato per una quinta stagione.