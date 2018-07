Antonacci in duetto con Rosario Fiorello

ROMA, 12 LUG - Arriva in radio il 13 luglio la versione estiva di Mio Fratello, brano estratto dall'ultimo disco di Biagio Antonacci, Dediche e Manie (Iris/Sony Music). Per l'occasione, il cantautore milanese duetta con Rosario Fiorello, ospite speciale, che presta la sua voce dopo essere stato protagonista con il fratello Giuseppe del video diretto da Gabriele Muccino (8 milioni di visualizzazioni). "Guardando il video con la regia di Gabriele - ha affermato Fiorello - mi sono detto: perché canta solo Biagio? Pure io voglio cantarlo! E allora abbiamo pensato di registrare una nuova versione con la mia voce. Forse l'avrebbe voluta cantare anche mio fratello Giuseppe, ma come sempre sta girando un film. Spero diventi un "bombardone" estivo".