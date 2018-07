Firenze 'città delle fragranze'

FIRENZE, 12 LUG - A settembre Firenze diventa la città delle fragranze: la più grande novità della 16ma edizione del salone di settore organizzato da Pitti Immagine (14-16 settembre) propone un ricco programma di eventi dedicati alla cultura del profumo che coinvolgono luoghi della città, tra percorsi olfattivi, contaminazioni e scoperte. E' un percorso che si snoda attraverso musei, palazzi storici e giardini, boutique del profumo, concept store e ristoranti stellati. Il calendario degli eventi è organizzato insieme agli espositori della fiera, 220 a questa edizione (70% esteri). Tra le novità anche la presentazione della prima indagine sulla dimensione economica del settore in Italia e in Europa, grazie a un osservatorio economico promosso da Pitti Immagine e condotto da HermesLab col Centro ModaCult della Cattolica di Milano. In occasione di questa edizione, Pitti Immagine pubblica 'Le Vie delle Fragranze', la prima mappa dei negozi e delle boutique dedicati alla profumeria artistica nelle città di Firenze e Milano.