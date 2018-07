Siglata licenza Original Marines -Disney

ROMA, 12 LUG - Il marchio di abbigliamento Original Marines, dedicato ai bambini da 0 a 12 anni, ha siglato un accordo di licenza con The Walt Disney Company Italia per la produzione e la distribuzione in tutti i suoi store in Italia e nel mondo di capi di abbigliamento, accessori e pigiami dedicati al mondo Disney e ai supereroi Marvel. Dall'accordo nasceranno numerose capsule e azioni di marketing studiate ad hoc. Original Marines, in concomitanza con il suo 35/o anniversario, celebrerà il 90/o compleanno di Topolino con una prima capsule che sarà disponibile nei punti vendita del marchio il giorno del suo compleanno, il 18 novembre. "Siamo molto soddisfatti dell'accordo con The Walt Disney Company Italia - ha detto Antonio Di Vincenzo, presidente di Imap Export società che detiene il brand Original Marines - in prossimità di una celebrazione importante quale il compleanno di Topolino che unisce fan di diverse età e in ogni angolo del pianeta. Realizzeremo una capsule e azioni di marketing dedicate al mondo Disney".