Festa mosaici, oltre 50 opere in mostra

PESCARA, 12 LUG - I mosaici come non si sono mai visti prima. Dietro ai colori sgargianti il vetro di Murano, dietro le opere ricche di materiali, frammenti provenienti dal sisma dell'Aquila. Oltre 50 opere, da sabato 14 luglio al 31 ottobre prossimo, in esposizione a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove si afferma il meglio dell'arte del mosaico contemporaneo e delle nuove tendenze interpretative grazie ad 'Art in Act 006'. In mostra le opere dei 13 partecipanti al 4/o premio internazionale GAeM - Giovani Artisti e Mosaico - di Ravenna e le sezioni speciali dedicate a Dusciana Bravura, Matylda Tracewska, Sara Vasini e Bruno Zenobio. A presentare l'iniziativa, a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, l'assessore regionale al Turismo, Giorgio D'Ignazio, il direttore artistico di 'Art in Act' Andrea Cingoli, la curatrice della mostra Linda Kniffitz e l'artista Bruno Zenobio. "Un'iniziativa dall'elevato rilievo culturale come questa - spiega l'assessore D'Ignazio -