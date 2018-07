Settimana Brasile al Latin Festival

MILANO, 12 LUG - Parte la Settimana del Brasile al Milano Latin Festival ad Assago che dal 12 al 15 luglio ospita un ricchissimo programma di cultura, musica, arte, letteratura, cinema e artigianato. Con una caratteristica in comune: il legame con l'enorme immigrazione italiana. Si potranno visitare una mostra fotografica, una pittorica e una terza sull'artigianato. Il 12 c'è il concerto del Meira Trio Acustico con Luiz Meira, uno dei più importanti chitarristi brasiliani. Il 13 sarà presentata 'Vida & vita', antologia con testi dalla prosa al verso e riflessioni sul tema della vita. Sabato 14 dalle 20 proiezione del documentario di Enrico Basaldella "Através da obra" (Attraverso l'opera) sugli asili dell'Opera educativa Padre Giussani, fondata a Belo Horizonte (Brasile). Quindi domenica 14 il documentario di Enrico Basaldella "O núcleo", poi "A different Circus! The Original Brazilian Show World Tour 2018" e il concerto di Margareth Menenez, l'Aretha Franklin brasiliana.