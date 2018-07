Nuova boutique Chanel come casa di Coco

ROMA, 12 LUG - E' ispirata all'appartamento a Parigi di Mademoiselle Coco, con i suoi colori iconici, tocchi di nero, bianco, beige e oro, l'armoniosa combinazione di ricchi tessuti di seta e lana intrecciata, gli inconfondibili arredi in tweed, i pavimenti in marmo impreziositi da moquette in colori chiari. E' la rinnovata buotique di Chanel di via del Babuino, la prima aperta a Roma, che riapre le porte dopo il restyling firmato dal noto architetto newyorkese Peter Marino. Inserita nell'edificio dalla tradizionale architettura romana, con i suoi due ingressi, la boutique, 350 mq, svela da un lato l'universo della moda, presentando tutte le creazioni Chanel disegnate da Karl Lagerfeld, prêt- à-porter, borse, scarpe e accessori, dall'altro l'universo parfums beauté. Oltrepassato l'ingresso si è immersi nel mondo degli accessori con una selezione di piccola pelletteria e scarpe, dove uno specchio di Curtis Jere contornato da una raggiera in acciaio dorato impreziosisce lo spazio.