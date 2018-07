Paolini e Santagata a Teatro dei luoghi

ROMA, 13 LUG - Si apre con la danza e il trittico Good Lack di Francesca Foscarini Il Teatro dei luoghi Fest and Fineterra 2018, rassegna di linguaggi, frontiere, laboratori, arti e incontri, dal 14/7 al 14/9 tra Lecce, Aradeo, Acaya, Specchia, Pristina e anche Albania e Kossovo. In calendario, 11 compagnie tra Lettere dalla notte, omaggio alla poetessa Nelly Sachs con coro di 40 cittadini firmato da Chiara Guidi (tra i fondatori della Raffaello Sanzio); il Teatro del Lemming in WS Tempest da Shakespeare sul tema naufragio nella memoria; gli Ubu di Alfred Jarry per Alfonso Santagata; e Marco Paolini, in chiusura a Lecce, a indagare il rapporto uomo-macchina in Technology and Me. Quest'anno dedicato allo scrittore Alessandro Leogrande, recentemente scomparso (omaggio con La via maestra a settembre a Tirana), per la prima volta il Festival incrocia anche La Festa di Cinema del reale, il 21/7 a Specchia con Roberto Latini e Della delicatezza del poco e del niente, lettura dedicata alla poetessa Mariangela Gualtieri