Graziella & Braccialini, borse tema mare

ROMA, 13 LUG - Il gruppo toscano Graziella che opera nel settore dei gioielli e dalla primavera del 2017 ha acquisito il marchio di pelletteria Braccialini presenta la prima collezione Graziella & Braccialini. Il risultato del connubio tra il gruppo che da anni opera nel settore dei gioielli in oro, e la maison di moda nota per le sue borse, hanno dato vita ad una nuova collezione che può rientrare nella dicitura Jewels-Moda. Sul tema "Wonder's Cruise", la crociera delle meraviglie, Braccialini sembra aver intrapreso un viaggio straordinario, tra mete da sogno, magici abissi e personaggi fantastici. Un giro del mondo tra le più belle ed esclusive località marittime. Da Portofino a Sidney e Honolulu, passando per San Francisco, Miami, Porto Rico, Dubai, Singapore e Marbella. Sirene simbolo di grazia e mistero sono incastonate, assieme alla variopinta fauna e flora marina, su pregiati pellami e innovativi tessuti dal design sofisticato. Un salto in un universo incantato.