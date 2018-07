Iniziato a Mantova il tuor della Nannini

MANTOVA, 14 LUG - Circa 1.500 persone hanno assistito ieri sera a Mantova alla partenza del tour estivo 'Fenomenale' di Gianna Nannini. Se il pubblico che si è radunato in piazza Sordello era meno numeroso delle previsioni della vigilia, la Nannini non ha deluso le aspettative dei fan con una performance ricca di grinta. Due ore di rock aperto dal classico brano Latin lover e chiuso con Meravigliosa creatura. In mezzo, l'ultimo album della rocker senese Amore Gigante e tanti evergreen come I maschi, Fotoromanza, America e Bello e impossibile.