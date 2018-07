Italiani sempre tifosi, non solo calcio

ROMA, 14 LUG - Si usa dire in Italia ci sono oltre 60 milioni di Ct della nazionale di calcio. Ma è altrettanto vero che ci sono anche oltre 60 milioni di tifosi, e non solo di calcio. E' di questo aspetto, in alcuni ambiti particolarmente allarmante, che si occupa 'Tifosi', il nuovo libro di Francesco Nardi, che analizza le dinamiche di come si forma e si mantiene il consenso nel nostro Paese, mettendo in evidenza le degenerazioni del sentimento del tifo in tutti i contesti nei quali dilaga. Per poi tracciare un parallelo tra il tifo calcistico e quello politico che mette in luce l'instabilità dell'opinione pubblica e la grande influenza che hanno su di essa i social in particolare e i nuovi media in generale. "Tifare è il nuovo codice del consenso, e sul canovaccio dell'insulto rantola l'ultima prova del dibattito", ma, sottolinea Nardi, è meglio iniziare a smettere di farlo su ogni cosa, "prima che qualcuno profitti di tutta questa confusione per portare via il pallone".