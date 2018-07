Le Monde du cuir debutta al Taomoda

ROMA, 14 LUG - Il marchio di pelletteria Le Monde du Cuir debutta nella manifestazione Taomoda, in programma a Taormina dal 14 al 21 luglio, vestendo con pantaloni in pelle laminata i talenti del ballo che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Greco nella serata di gala conclusiva della manifestazione, il 21 luglio. I sedici ballerini della "Elevation Danse" di Fia Distefano (Accademia Nazionale di Danza di Roma e fondatrice dello Studio di Danza Coreutica), si esibiranno, sulle note di The Saints are coming, degli U2, con i costumi realizzati per l'occasione da Le Monde du Cuir. Pelli stretch laminate oro, morbide ed elastiche, enfatizzeranno la forza, la fierezza e l'armonia dei movimenti plastici dei corpi. La nuova collezione le Monde du Cuir è dedicata infatti a una donna guerriera, che si immagina reduce da battaglie e tempeste: ganci, barre e placchette vanno a saldare ciò che il pellame da solo non riesce, visto che le pelli sono distressed e stinte ma anche elasticizzate e performanti.