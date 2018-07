Un angelo siriano vola sopra l'Europa

ROMA, 14 LUG - C'è un angelo siriano che guarda Una Luna chiamata Europa al centro di Jupiter's Moon di Kornel Mundruczo, un film ungherese passato a Cannes e ora in sala distribuito da Movies Inspired. E' la storia di Aryan (Zsombor Jeger), un giovane immigrato che, dopo essere stato ferito mentre cercava di attraversare illegalmente la frontiera ungherese, scopre che ha la capacita' di volare. Aryan diventa una sorta di angelo salvifico, anche rispetto al cinico dottor Stern (Merab Ninidze) che pensa di sfruttare le sue capacita' per far soldi. Entrambi inseguiti da Laszlo (Gyorgy Cserhalmi) perfido poliziotto corrotto. Mundruczo viaggia, anzi vola attorno all'idea del miracolo. Solo quello potrà salvare l'Europa. Infatti il titolo fa riferimento al pianeta di Giove di nome Europa dove sembra ci possa essere vita e speranza. "Durante un tour teatrale ho visitato un campo rifugiati a Bicske, in Ungheria. Ciò che ho visto mi ha sconvolto". Non si può essere testimoni di questo senza sentirsi solidali. Sarebbe disumano".