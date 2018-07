A Capalbio Libri lo Strega 2018 Janeczek

ROMA, 15 LUG - Ci saranno il Premio Strega 2018 Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica' (Guanda) e il Premio Strega Giovani 2018 Lia Levi con 'Questa sera è già domani (Edizioni E/O) a 'Capalbio Libri', il "festival sul piacere di leggere", dal 28 luglio al 6 agosto, in provincia di Grosseto. La dodicesima edizione vedrà la collaborazione tra il Comune di Capalbio e il Comune di Orbetello per creare un ponte culturale tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, un'altra eccellenza culturale dell'estate maremmana. La serata conclusiva del festival, il 6 agosto, si svolgerà infatti ad Orbetello. Dodici gli autori che saliranno sul palco rosso di Piazza Magenta a Capalbio tra cui Claudio Cerasa con 'Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza alla sfascismo' (Rizzoli), Roberto Napoletano con 'Il Cigno nero e il Cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi' (La nave di Teseo), Nicola Gratteri con 'Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale' (Mondadori).