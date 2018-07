A UJ Gilberto Gil con "Refavela 40"

PERUGIA, 15 LUG - La rilettura di uno dei più storici e riusciti progetti di Gilberto Gil, "Refavela", che il musicista brasiliano incise 40 anni fa e che rappresenta l'anima più africana della musica di Bahia, è andato in scena in tutta la sua suggestione e contemporaneità per la seconda serata di Umbria Jazz. Il tour si chiama "Refavela 40". Sul palco il figlio di Gil, Bem, Mayra Andrade, Mestrinho e anche la piccola nipote di Gil, Flora, e la primogenita Nara. In rappresentanza dell'Italia, Chiara Civello, la cantante romana che si autodefinisce, intervistata dall'ANSA, tropicalista nell'anima. Gil e soci non si limitano a camminare lungo il solco tracciato 40 anni fa ma lo innovano in uno spettacolo riuscito: la prima parte è dedicata a brani fuori dall'album, come "Xamego", "Il Aiy", "Two Naira Fifty Kobo" di Caetano Veloso. Poi Gil parte con le sonorità di Refavela attaccando "Patuscada de Gandhi", "Balafon", "Era nova", "Aqui e agora" cantata dalla Civello, "Sandra", "Babà Alapalà" e, ovviamente, "Refavela".